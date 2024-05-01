شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق منخفضة مع تأثر الأسواق بيانات الأجور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، مع تأثر الأسواق ببيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور ثقة المستهلكين، عشية اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية سيحدد اتجاه أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 79.92 نقطة أو 1.56% ليغلق عند 5036.25 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.26 نقطة أو 2.00% إلى 15664.13 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 574.08 نقطة أو 1.47% إلى 37823.57 نقطة. تكاليف العمالة الأمريكية وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية 1.2% في الربع الأخير، وهو ما فاق التوقعات.

وأظهر مسح أيضا تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل، وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف.

وجاء التقريران قبل يوم واحد من بدء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعًا سيستمر يومين، إذ يتوقع المستثمرون على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.