شكرا لقرائتكم خبر 12 مشروعا مائيا وبيئيا بقيمة 1.5 مليار في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي، في تنفيذ 12 مشروعا في المنطقة الشرقية بقيمة 1.5 مليار ريال بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي عن سكان 50 حيا في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والأحساء وحفر الباطن.

وشرعت الشركة في تنفيذ مشاريعها الحيوية بمدينة الدمام ومحافظة البيضاء، حيث بدأت العمل في المرحلة الثانية من مشروع شبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد والمخططات المجاورة له بقيمة مالية تجاوزت (427) مليون ريال؛ حيث ستمد من خلال المشروع شبكات منظومتها بطول (357) كيلو مترا طوليًا، وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي بسعة إجمالية (23,808) أمتار مكعبة في اليوم للارتقاء بالخدمات البيئية في أحياء الضاحية: (الرابع - الخامس - السابع - الثامن -التاسع - العاشر) وحيّي (الندى -الأمانة)، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه رئيسية وفرعية بطول (122) كيلو مترا طوليا في أحياء: (الدواسر، العدامة، مدينة العمال، العمامرة، عبدالله فؤاد، السوق) بقيمة مالية تجاوزت (62)مليون ريال، وذلك بهدف رفع جودة المنظومة المائية في هذه الأحياء.

وأوضحت الشركة أنها في محافظة الخبر شرعت في تنفيذ (4) مشاريع أبرزها مشروعان بإجمالي تكلفة تجاوزت (530) مليون ريال لخدمات الصرف الصحي، وذلك بمد خطوط رئيسية وشبكات فرعية بإجمالي أطوال تجاوزت (169) كيلو مترا طوليا، وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي، وتطوير (5) محطات رفع بسعة إجمالية (205,560) مترا مكعبا في اليوم لخدمة أحياء:( الراكة، قرطبة، التحلية، الحمراء، الفوازية، ابن سينا، التعاون، الأمواج، اللؤلؤ، الروابي، الجوهرة).

وفي الجانب الآخر بدأت الشركة استكمال تنفيذ مشروعين للخدمات المائية بمد خطوط شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول (50) كيلو مترا طوليا بمناطق متفرقة في العزيزية لخدمة أحياء: (الكوثر، الحمراء، الروابي، الخزامى، جزء من الحزام الأخضر) بتكلفة تجاوزت (27) مليون ريال، كذلك استكمال مشروع إنشاء محطة مياه السلمانية بالظهران بتكلفة قاربت (17) مليون ريال، وقدرة ضخ مياه تبلغ (8,640) مترا مكعبا في اليوم لرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان حي السلمانية.