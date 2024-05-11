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شكرا لقرائتكم خبر عن 522 شركة من 23 دولة.. اختتام أسبوع الرياض الدولي للصناعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 522 شركة من 23 دولة، منها 385 شركة عالميّة و115 شركة محليّة، في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024.
وعُقدت أكثر من 10 جلسات حول مواضيع متفرقة، منها: تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية، والمحتوى المحلي والتوطين ودوره في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الصناعية في ظل رحلة التحول الصناعي، وممكنات وفرص التصدير والتمويل الصناعي، ورحلة تحول في تنافسية القطاع الصناعي.
أيضا تضمن عدة ورش عمل في التميز التشغيلي بالمصانع الوطنية، وفي التعريف بالخدمات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المصانع، وحول مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة والتحويلية والكيماويات غير العضوية.
هذا إضافةً إلى وفرة المواد الخام وشرح القنوات الرسمية المرتبطة بها، وحول عدالة المنافسة، وأهمية التميز الصناعي والجودة في مصانع المستقبل، وغيرها من المواضيع الهامة في القطاع الصناعي.
كما شهدت الفعالية توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال دعم المصدّرين لتصبح المملكة رائدة في مجالها.
يذكر أنه اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمال أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وعُقدت أكثر من 10 جلسات حول مواضيع متفرقة، منها: تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية، والمحتوى المحلي والتوطين ودوره في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الصناعية في ظل رحلة التحول الصناعي، وممكنات وفرص التصدير والتمويل الصناعي، ورحلة تحول في تنافسية القطاع الصناعي.
فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024كما تضمن 4 معارض متخصصة، هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي.
أيضا تضمن عدة ورش عمل في التميز التشغيلي بالمصانع الوطنية، وفي التعريف بالخدمات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المصانع، وحول مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة والتحويلية والكيماويات غير العضوية.
هذا إضافةً إلى وفرة المواد الخام وشرح القنوات الرسمية المرتبطة بها، وحول عدالة المنافسة، وأهمية التميز الصناعي والجودة في مصانع المستقبل، وغيرها من المواضيع الهامة في القطاع الصناعي.
فعالية برنامج مصانع المستقبلووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال أسبوع الرياض اتفاقية تعاون، مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ونظمت فعالية لبرنامج "مصانع المستقبل"، شهدت تكريم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة 12 مصنعاً متقدماً، و6 مصانع من منح التحول الرقمي من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
كما شهدت الفعالية توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال دعم المصدّرين لتصبح المملكة رائدة في مجالها.
يذكر أنه اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمال أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.