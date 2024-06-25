شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات سيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر مايو 2024، أن ماركة شيفروليه تصدرت المبيعات بواقع 827 سيارة .

جاءت في المركز الثاني ماركة " ميتسوبيشى " بواقع 99 سيارة وفى المركز الثالث ماركة " إيسوزو " بواقع 77 سيارة وفي المركز الرابع ماركة " تويوتا " بواقع 57 سيارة والمركز الخامس ماركة جى ام سى بواقع 53 سيارة .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2024 قد أوردت فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 27503 مركبة وهذا يعنى ارتفاع عن الشهر السابق ( إبريل ) بنحو 6360 مركبة .

كما أكد تقرير مايو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2775مركبة موديل 2021و4491مركبة موديل2022 و4859مركبة موديل 2023 و15352مركبه موديل 2024 و26مركبة موديل 2025 .