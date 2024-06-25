شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مهن استحوذت على غالبية تراخيص عمل الأجانب فى مصر بـ2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023، الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع طبقا لأقسام المهن الرئيسية، حيث جاء في صدارة تلك المهن رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، وسجل عدهم الإجمالي نحو 5 آلاف و413 ترخيصا بنسبة 31% من الإجمالي.

وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الأخصائيين "أصحاب المهن العلمية" وكانت في وصافة الترتيب بعدد 4 آلاف و215 ترخيص بنسبة 24% من الإجمالي، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيون بعدد 3 آلاف و337 ترخيص بنسبة 19% من الإجمالي، ثم الكتبة بعدد 766 ترخيص تمثل نسبة 4.4% من الإجمالي، وكان أقل مهنة حصلت على ترخيص عمل للأجانب هي عمال المهن العادية بواقع 37 ترخيصا.

وإجمالا سجل عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري نحو 17 ألفا و357 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2023، مقابل 13 ألفا و331 أجنبيا عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 30.2%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبيا بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبيا بنسبة 54.1% عام 2023.

وشَكّل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية" العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبيا بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبيا بنسبة 34.4٪‏، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبيا بنسبة 20.1٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبيا بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية "غير العربية" حيث بلغ 662 أجنبيا بنسبة 3.8٪، بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 71 أجنبيا بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.