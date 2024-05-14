شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 33ر81 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 51ر39431 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر1 نقطة، أو أقل من 1ر0%، ليصل إلى 42ر5221 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر47 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 24ر16388 نقطة.