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شكرا لقرائتكم خبر عن 0.4 % انخفاضا في مؤشر أسعار الجملة بالسعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية 3.4% خلال شهر أبريل 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع على أساس سنوي بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا في أسعاره بنسبة 8.1%، مقارنة بشهر أبريل 2023م، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 0.2٪ نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.0%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2٪، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%.
وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.7% وكذلك انخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.7 %.
كما انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.1٪. نتيجة لانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.4%.
وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.1%.
في المقابل ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 %، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه
والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.2 %، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.1%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1٪، نتيجة
لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.8 %.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع على أساس سنوي بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا في أسعاره بنسبة 8.1%، مقارنة بشهر أبريل 2023م، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
ارتفاع المنتجات الغذائية والمشروباتفي ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.4 وهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 10.1 وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 5.0%.
وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 0.2٪ نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.0%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2٪، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%.
وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.7% وكذلك انخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.7 %.
انخفاض على أساس شهريوانخفض مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر أبريل 2024م مقارنة بشهر مارس 2024م وذلك نظرا لانخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.9 %، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 8.0%.
كما انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.1٪. نتيجة لانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.4%.
وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.1%.
في المقابل ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 %، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه
والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.2 %، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.1%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1٪، نتيجة
لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.8 %.