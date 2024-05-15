شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح ترتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر وسط موجة صعود الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاجو التجاري مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أشهر وذلك بعد فترة هدوء ممتدة بل وانخفاض في الأسعار، لتستأنف بذلك الاتفاع إلى مستويات الذروة التي سبق وصلت إليها أسعار الأقماح العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وشلل حركة الإمداد منهما كونهما مصدر أساسي عالمي للحبوب، وفق ما ذكرت صحيفة كاونتري جايد الأمريكية. سبب ارتفاع أسعار القمح عزى محللون ارتفاع الأسعار إلى المخاوف التي أحاطت بالتجار والموردين مما يحدث في روسيا التي منيت بخسائر بسبب تلف المحاصيل (على نطاق مشهود وموثر) في روسيا أكبر مصدر بالعالم للأقماح وذلك بعد عدة أيام من موجة عاتية لطقس بارد في المناطق الرئيسية للزراعة.

على إثر موجة ارتفاع القمح، تبعت العقود الآجلة لفول الصويا والذرة المخاوف نفسها بشأن التقدم في زراعة الذرة في الولايات المتحدة والفيضانات في جنوب البرازيل.

ارتفع سعر القمح الشائع الأكثر طلبًا في مجلس شيكاجو للتجارة بمقدار 23-1/2 سنتًا ليصل إلى 6.87 دولارًا للبوشل مسجلاً أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس المنصرم. الحبوب والمنتجات الأخرى ارتفع سعر فول الصويا بمقدار 1/2 سنت ليصل إلى 12.19-1/2 للبوشل في حين ارتفع سعر الذرة بمقدار 2-3/4 سنت ليصل إلى 4.72-1/2 للبوشل.

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وضرب الصقيع والبرد بشكل مفاجئ مرة أخرى أحزمة الحبوب بجنوب روسيا قبل أيام ما أجبر شركة الاستشارات الزراعية الروسية "آي كي إيه آر" إلى خفض توقعاتها لمحصول القمح الروسي إلى 86 مليون طن متري من 91 مليون طن سابقًا.

بل وخفض صادرات القمح إلى 47 مليون طن متري من 50.5 مليون طن. تعليق الزراعة الأمريكية حول ذلك، قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها :"إنه بالنسبة للقمح الشتوي الأمريكي فإن 50 % من المحصول في حالة جيدة إلى ممتازة مقارنة بالأسبوع الماضي".

يشير ذلك إلى أن أمريكا في أفضل أوقات انتاجها حيث أن نسبة الــ50 % هذه قريبة مما كان يتوقعه محللون بنسبة 51 %.

لكن هذا في المحصلة لم يمنع ارتفاع أسعار القمح من الارتفاع لأنه رغم وفرة القمح الأمريكي إلا أنه ليس البديل الكافي للعالم لتوريده.

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وفي سوق فول الصويا، حصلت العقود الآجلة على دعم إضافي من زيت الصويا حسبما قال المحلل كارل سيتزر من شركة "كونسويس إيه جي كونسالتينج". فيضانات البرازيل في أعقاب الفيضانات الشديدة في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية قدرت شركة "باتريا آجرينيجوسيوس" الاستشارية أن محصول فول الصويا في البلاد لعام 2023-2024 سيكون بنحو 142.82 مليون طن مقابل 143.18 مليون طن في التوقعات السابقة.

وقدرت الشركة خسائر فول الصويا المرتبطة بالفيضانات الأخيرة بنحو 2.4 مليون طن. التعريفات الجمركية الجديدة بينما قال راندي بليس المحلل في "هاي تاور ريبورت" :"إن الأحاديث التي تفيد بأن إدارة بايدن قد تضيف تعريفات جمركية على زيت الطهي الصيني المستخدم أدت إلى تغطية العجز في فول الصويا ويمكن أن تكون واردات زيت الطهي المستعمل بديلاً عن زيت الصويا الأمريكي لإنتاج الوقود المتجدد".

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة اكتملت بنسبة 35% أي أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 34 %.

وبعد أن واجه المزارعون بعض التأخير في هطول الأمطار قالت الوزارة إنه تمت زراعة 49% من الذرة في الولايات المتحدة أي أقل من المتوسط البالغ 54%.