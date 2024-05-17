شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بخفض سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في الخريف المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا بما يعادل 0.6 إلى 83.27 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا بما يعادل 0.8 إلى 79.23 دولارًا.