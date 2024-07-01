18 خدمة لمليون حاج في المسجد النبوي

شهد المسجد النبوي وصول ما يزيد على مليون حاج منذ بداية قدوم ضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج لهذا العام. وسخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين كل إمكاناتها في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وعلى أكمل وجه لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، وتهيئة بيئة آمنة للمصلين وفق خطتها التشغيلية لموسم الحج لهذا العام بالتكامل مع جميع القطاعات العاملة في الحج. ويتلمس الحاج يوميا أكثر من 18 خدمة توفرها له الهيئة.

حركة الحشود

ضاعفت الهيئة خدماتها في تطهير المسجد النبوي ومرافقه بأكثر من 5 مرات يوميا، حيث عملت على تطييب المسجد النبوي وسجاده بأجود أنواع الورد والبخور الفاخر، وتهيئة جميع المصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه بأكثر من 18 ألف سجادة يتم العمل على تطهيرها والعناية بها على مدى الساعة، لسلامة ضيوف الرحمن. وفي جانب التنقل وتسهيل حركة الحشود، عملت هيئة شؤون الحرمين على توفير خدمات التنقل لضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي والمناطق المحيطة به عبر عربات الجولف، بالإضافة لتوفير خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وخصصت لهم 10 مواقع للصلاة على مقربة من أبواب المسجد النبوي، لتسهيل وصولهم إليها.

خدمات متكاملة

وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، عملت الهيئة على تخفيف درجة الحرارة من خلال التكييف المتلائم مع الكثافة البشرية خلال موسم الحج بما يحقق راحة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى دور المظلات ومرواح التلطيف وتوفير مياه زمزم. كما ضاعفت الهيئة خدمات التشغيل والصيانة للصوتيات في المسجد النبوي وأصوله ومرافقه. وتواصل هيئة شؤون الحرمين استقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج بمنظومة خدمات متكاملة، تقدم فيها الخدمات لجميع القاصدين من أول حاج تحط رحاله في المسجد النبوي حتى مغادرتهم جميعا.

خدمات للحاج

تطييب وتبخير المسجد النبوي

فرش 18 ألف سجادة

خدمة توفير الكراسي

مواقع خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن

تهيئة الممرات المؤدية للمصليات

إدارة الحشود وحركة المصلين

تنظيم الصلاة بالروضة الشريفة

تبريد المسجد النبوي بالتكييف

ترجمة الخطب والدروس

تهيئة الخدمات الإلكترونية