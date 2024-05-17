الاقتصاد

صعود "داو جونز".. وول ستريت تفتح على ارتفاع

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رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "داو جونز".. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 42.34 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 39911.72 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا ست نقاط أو 0.11 بالمئة إلى 5303.10 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.17 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 16708.49 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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