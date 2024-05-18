شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل حتى يوم 20 مايو الجاري.

ووصل سعر صرف الدولار لمستوى 90.9873 روبلاً بزيادة مقدارها 6.34 كوبيكاً، مقارنة مع قيمته السابقة. خفض اليورو واليوان وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو إلى 98.7776 روبلاً، بواقع 12.02 كوبيكاً.

كما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.79 كوبيك ليبلغ 12.5753 روبلاً.