شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق السعودية خلال شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الخرسانة باستثناء الخرسانة العادي (350ك).

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأسمنت الأسود الوطني (50 كجم) سجل 15.61 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي. سعر الأسمنت أفادت النشرة بأن سعر الأسمنت الأبيض الوطني سجل 38.2 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، ومنخفضا بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

وبلغ سعر الجبس الوطني 16.53 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9%، و5.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وسجل سعر الرمل الناعم الأبيض 65.69 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.4%، و5.4% على التوالي.

وبحسب النشرة فإن سعر الرمل الأحمر ارتفع بنسبة 2.7% على أساس شهري، و15.7% على أساس سنوي، مسجلا 30.62 ريال.

وبلغ سعر البلوك الأسود مقاس 15 نحو 1705.4 ريال (1000 حبة) مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس شهري، ومنخفضا بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

وسجل سعر البلوك الأسود مقاس 20 سم، 1755.3 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 2.8% على أساس سنوي. سعر الخرسانة ارتفع سعر الخرسانة مقاوم 350 ك، بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مسجلا 216.78 ريال للمتر المكعب.

وبلغ سعر الخرسانة مقاوم 250 ك، 198.4 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وسجل سعر الخرسانة العادي 350 ك، 206.69 ريال، منخفضا بنسبة 0.1%، و2.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وأفادت النشرة بأن سعر الخرسانة العادي 250 ك، بلغ 188.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي.