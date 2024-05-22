شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار وصعود اليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل بنهاية تداول بورصة موسكو اليوم إلى مستوى 90 ألف روبل، بانخفاض قدره 8.75 كوبيكات، مقارنة بمستواه عند الإغلاق السابق.

فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 29.75 كوبيك، ليسجل 97.6025 روبل.

بينما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.89 كوبيك ليصل إلى 12.4000 روبل.