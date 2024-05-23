غرفة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة ورشة تعريفية بعنوان «أعمال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة بمدينة جيزان.

وتناولت الورشة التي شارك فيها ممثلون من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، التعريف بأنظمة الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية والكهروضوئية الصغيرة، وإجراءات تأهيل المقاولين والاستشاريين، إضافة إلى التقديم على آلية تقديم الخدمة.

وأوضحت الغرفة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود توفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة.