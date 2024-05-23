شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الذهب الآن.. الجرام عيار 21 يسجل 3150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 23-5-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، سعر الذهب الآن.. الجرام عيار 21 يسجل 3150 جنيها، و رانيا المشاط: مرونة سياسات الإصلاح الاقتصادى ضرورية للتغلب على الأزمات العالمية

سعر الذهب الآن.. الجرام عيار 21 يسجل 3150 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر انخفاض ملحوظ بسبب الهبوط في السعر العالمي للذهب بنسبة 2.3% خلال أقل من 24 ساعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3150 جنيها آلان.



خلال زيارته لعمان.. وزير السياحة والآثار يستعرض خطط النهوص بالسياحة في مصر

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة المالية والضمانات المالية بعنوان " تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات" والتي عُقدت خلال مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي عُقد في إطار استضافة سلطنة عمان للاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.

رانيا المشاط: مرونة سياسات الإصلاح الاقتصادى ضرورية للتغلب على الأزمات العالمية

خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

وزير الاتصالات ورئيس البورصة يشاركان قيادات "ديجيتايز للاستثمار" فعالية "قرع الجرس"

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى فعالية "قرع الجرس" التى أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" (DGTZ.CA) من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وذلك بحضور يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبورصة، وشركة ديجيتايز.

وزير البترول: وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة مع الجانب الايطالى

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى بالقاهرة ووفد شركة تكنيمونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي) فى إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الأيطالية والذى يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.

شعبة الأجهزة الكهربائية: الوقت الحالى مناسب للشراء بعد انخفاض الأسعار 30%

كشف وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن انتعاش كبير في مبيعات الأجهزة الكهربائية في مصر، وحدوث زيادة في الطلب على أجهزة التكييف والمراوح بسبب ارتفاع حرارة الطقس ودخول موسم الصيف.

وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم.. ودفع النشاط الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

مسؤول بالإسكوا: استراتيجية حماية المنافسة المصرية نجحت في سن قوانين نافذة وفعالة

أكد مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالـ "الإسكوا" طارق العلمي، نجاح استراتيجية حماية المنافسة المصري في سن قوانين نافذة وفعالة؛ مما جعلها رائدة في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات التنموية التي تمر بها.