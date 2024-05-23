إدانة 5 مستثمرين وشركة بمخالفة السوق المالية وتغريمهم 4.8 مليون ريال

بتوجيهات ونصائح مهمة.. "#هيئة_السوق_المالية" تحذر من التعامل من الجهات غير المرخص لها#اقتصاد_اليوم

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