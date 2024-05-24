شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لأسعار الذهب مع استمرار مكاسب الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بشدة خلال تعاملات يوم الخميس مع استمرار مكاسب الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد من قبل.

يأتي ذلك في حين أظهرت مناقشات أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أنهم يعتزمون استمرار الفائدة المرتفعة إذا استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 11ر0% إلى 06ر105 نقطة.

أكبر تراجع يومي

وتراجع سعر الذهب بمقدار 20ر54 دولارا بنسبة 3ر2% إلى 2335 دولارًا للأوقية تسليم مايو الحالي، وهو أكبر تراجع يومي له من حيث النسبة المئوية، وأيضًا إلى أقل مستوياته منذ أسبوعين.



كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0110ر1 دولار، أي بنسبة 2ر3% أي بنسبة 3ر1% إلى 284ر30 دولار للأوقية تسليم مايو الحالي.

في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 00585ر0 دولار إلى 7900ر4 دولار للرطل تسليم مايو الحالي.

طلبات إعانة البطالة

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو الحالي بمقدار 8 آلاف عن الأسبوع السابق إلى 215 ألف طلب، وهو أكبر تراجع متتال منذ سبتمبر الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم 220 ألف طلب.