شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يرأس وفد المملكة بالاجتماع 121 للجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الخميس، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ(121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية القطري الأستاذ علي بن أحمد الكواري، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي واستعرض المشاركون خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.

كما سلّط المشاركون الضوء على ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.