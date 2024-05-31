شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، مزيدًا من التقدم في توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة، من خلال إعلانها، اليوم، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو"). مكانة الشركة بمجال التجزئة وتعمل شركة (قو) في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت أرامكو السعودية في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي. خطوة كبيرة نحو التوسع عالميًا وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، الأستاذ ياسر مفتي: "يُعد هذا الاستحواذ خطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعًا كبيرًا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة. ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (قو) نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان، كما يُسعدنا أيضًا الترحيب بإضافة أخرى عالية المستوى إلى شبكتنا المتنامية من الشركاء العالميين، ونتطلع إلى الجمع بين مواردنا وخبراتنا لإطلاق فرص جديدة لازدهار علامة أرامكو التجارية في الخارج".

