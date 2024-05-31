شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، مزيدًا من التقدم في توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة، من خلال إعلانها، اليوم، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو").
ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت أرامكو السعودية في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.
مكانة الشركة بمجال التجزئةوتعمل شركة (قو) في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.
ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت أرامكو السعودية في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.