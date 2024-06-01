شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي تونسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

تعاون السعودية وتونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر

إنتاج الطاقات البديلة

الدمام - شريف احمد - وقعت اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليارات دولار.وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.وأشاد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية توطيدها.وأكد خلال استقباله المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور" ماركو أرشلي، توّجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة.وبين أن هذا التوجه يأتي كخيار استراتيجي، في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.