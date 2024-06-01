شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لطرح "أرامكو" الثانوي العام غدًا والان نبدء بالتفاصيل



ويعد الإجراء طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالًا للسهم الواحد.

وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.

تفاصيل الطرح

ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" ، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول

وستجري إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.

ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة. أرامكو من الأفضل عالميًا

أدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - تترقب الأوساط الاقتصادية إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية ، والذي يجري غدًا الأحد.ويعد الإجراء طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالًا للسهم الواحد.وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" ، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وستجري إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.أدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.