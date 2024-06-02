ما تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح الثانوي لأرامكو السعودية؟

الحدث التاريخ

الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحًا يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م)

فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م)

فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت الرياض) من يوم الإثنين بتاريخ 26/11/1445ه (الموافق 03/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1445ه (الموافق 05/06/2024م)

الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م)

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م)

الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح من المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م).

آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)

الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)

الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)