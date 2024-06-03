“أمانة نجران” تطرح 15 فرصة استثمارية متنوعة في بئر عسكر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع تجارية، ولوحات إعلانية، ومحطة وقود، وشاليهات.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لتقديم العطاءات 4 / 8 / 2024م، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.