شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وهبوط العقود الآجلة للخام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار عند التسوية اليوم الأربعاء، وواصل خام برنت تسجيل الخسائر بعدما تراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وهبطت العقود الآجلة للخام 84 سنتًا أو 1.07% لتصل عند التسوية إلى 77.52 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.31% لتصل عند التسوية إلى 73.25 دولارا للبرميل.

