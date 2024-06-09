محافظ الطائف يدشن اليوم الصالة الإضافية بمطار الطائف الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، صالة السفر الدولية الإضافية بمطار الطائف الدولي اليوم، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي.

وستسهم الصالة الإضافية في استقبال 500 ألف مسافر سنويًا؛ لترتفع بها طاقة المطار الاستيعابية إلى أكثر من مليون مسافر سنويًا، إلى جانب دعمها لحركة السفر المحلية والدولية وتحسين تجربة المسافر

ومن المنتظر أن تضم الصالة أكثر من 20 منصة، وعددًا من المحال التجارية والمصارف البنكية لخدمة المسافرين، و6 بوابات على مساحة 6400 متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 200 موقف للسيارات، أنجزت خلال 5 أشهر فقط.

يذكر أن شركة “تجمع مطارات الثاني” تعد آخر محطة في برنامج التحول المؤسسي لمطارات المملكة، وترتبط بإدارة وتشغيل 22 مطارًا دوليًا وسياحيًا وداخليًا في جميع أنحاء المملكة؛ لتعزيز دورها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتمكين مستهدفات السياحة، إلى جانب المساهمة في تطوير قطاع الطيران.