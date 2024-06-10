شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة شحن جديدة لميناء جدة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "البحر الأحمر السريعة" TRE) إلى ميناء جدة الإسلامي؛ بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وموانئ العالم.

ويعمل على تلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الدولية في المنطقة. استراتيجية "موانئ" الطامحة ويأتي ذلك ضمن استراتيجية "موانئ" الطامحة لزيادة قوة ربط موانئ المملكة بالموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

ويأتي هذا تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: إسطنبول، وإزميت، وألياجا في تركيا، والعقبة في الأردن، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,130 حاوية قياسية. تطوير ميناء جدة الإسلامي ويشهد ميناء جدة الإسلامي أعمال تطوير مستمرة تنفذها "موانئ" لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا، حيث شهد خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال.

وهذا يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد طاقته الاستيعابية، فيما يضم 62 رصيفًا متعدد الأغراض، وعددًا من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.