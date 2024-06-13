شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحطم الأرقام القياسية بعد قرار تثبيت الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في تداولات وول ستريت، بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض مرة واحدة على الأرجح في عام 2024، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي حالياً، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 5400 نقطة للمرة الأولى في تاريخه مع احتفال يوم الأربعاء بمرور 20 شهرًا على السوق الصاعدة ما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي لسوق الأسهم.

قلصت عوائد سندات الخزانة انخفاضها بعد قرار البنك المركزي الأمريكي إلا أن اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات.

وارتفع مؤشر إس آند بي بنسبة 0.8% كما وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3% بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر داو جونز الصناعي. وحقق مؤشر إم إس سي آي العالمي بنسبة 0.9%

أسعار الفائدة الأمريكية في 2024

وتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام بينما يتوقعون المزيد من التخفيضات لعام 2025 مما يشير إلى أن صناع السياسة ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض تكاليف الاقتراض.

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وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول: "كانت قراءات التضخم الأخيرة أكثر إيجابية مما كانت عليه في وقت سابق من العام وهناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم".

تحسن ظروف الاقتصاد الأمريكي

حول ذلك قال ديفيد راسل "ترايد سيتاشين": "يعلم صناع السياسة النقدية أن الظروف تتحسن لكنهم لا يحتاجون إلى التسرع في تخفيض أسعار الفائدة".

يسمح الاقتصاد القوي لجيروم باول بالتعامل مع التضخم دون الإضرار بالوظائف.

مؤشر التضخم الأمريكي

أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.

وفي جلسة تميزت بحجم تداول قوي، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1٪ تقريبًا.

وعززت شركات التكنولوجيا الكبرى قيادتها للبورصة حيث ارتفعت أسهم شركتي "تسلا" و"إنفيديا" بنسبة 3.5% على الأقل. و عزز المكاسب أيضًا الأرباح الكبيرة لشركة "أوراكل" والتي ارتفعت بنسبة 13%.

كما ساعد انخفاض أسعار السندات مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 4.33%.

رد فعل وول ستريت على قرار الفيدرالي

قال المحلل جاي هاتفيلد من “إنستراكشير آدفيزور”: "إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ الذي نعتقد أنه اقترح بنفسه خفضاً مزدوجاً أبقي الباب مفتوحاً إلى حد كبير أمام التخفيض في سبتمبر شريطة أن يستمر التحول الهبوطي في مايو على نطاق واسع في الأشهر القليلة المقبلة".

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وقالت ويتني واتسون في إدارة الأصول في "جولدمان ساكس": "من المرجح أن يكون اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتقدم المتواضع نحو هدف التضخم بنسبة 2% نابعاً من الإشارات الانكماشية الواردة في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو والتي تتناقض مع قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في الربع الأول".

أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية

ارتفعت أسهم شركة "برودكوم" مورد الرقائق لشركة “آبل" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في التداول بعد أن تجاوزت أحدث نتائجها وتوقعاتها السنوية التقديرات مدعومة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

رفعت شركة "كاتبيلير" أرباحها بنحو 8% وأضافت 20 مليار دولار إلى برنامج إعادة شراء أسهمها بعد أن شهدت أداءً قويًا من قسمها المعروف بتصنيع الآلات الثقيلة.

تخطط شركة “فيديكس” لإلغاء ما يصل إلى 2000 وظيفة في أوروبا وهي أحدث خطوة من جانب شركة توصيل الطرود العملاقة لخفض قوتها العاملة العالمية وخفض التكاليف.