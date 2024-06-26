شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: أزمة السودانيين على حدود تشاد وصلت إلى مستويات حرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم لتقديم الدعم الدولي العاجل لتلبية احتياجات اللاجئين السودانيين على حدود تشاد، واتخاذ إجراءات فورية مع وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات حرجة، وتزايد المخاوف الصحية والحوادث الأمنية وموسم الأمطار الوشيك.

وأوضحت أن النزاع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف لاجئ سوداني و180 ألف عائد تشادي معظمهم من النساء والأطفال على الفرار إلى تشاد، ولا تظهر أي علامات على تراجع تدفق اللاجئين على حدود تشاد، مع مرور أكثر من 630 شخصًا في المتوسط يوميًا.

ووسعت المفوضية خدماتها وأنشأت 6 مخيمات جديدة للسودانيين، وقريتين للعائدين التشاديين، بما في ذلك العيادات المتنقلة ونقاط للمياه والصرف الصحي، ورغم ذلك ما زالت هذه الجهود ليست كافية.

أزمة صحية حادة وأشارت المفوضية إلى أن الظروف أدت إلى أزمة صحية حادة، وجرى الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد E وحالات وفيات، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، ومع استمرار القتال لا تزال احتمالات حدوث المزيد من النزوح مرتفعة.

ولفتت إلى أنها تعاني نقص تمويل الاستجابة للازمة في تشاد، إذ تلقت 10% فقط من مجموع الاحتياجات للعام الحالي 2024 البالغة 214,8 مليون دولار أمريكي.

كما تحتاج إلى 80 مليون دولار لبناء 3 مواقع إضافية مزودة بالخدمات الأساسية.