شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار "أوبك+" بعودة الإمدادات.. ما توقعات أسعار النفط في 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا الأسبوع الماضي بعد أن وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج من أكتوبر حتى سبتمبر 2025، لكن السوق تجاوزت ذلك بشكل ملحوظ وتتجه إلى تعويض التراجع السابق، وذلك مع اشتداد الحاجة إلى الطاقة خلال شهور الصيف. ويتوقع محللو الطاقة الآن أن يكون عام 2025 حاسماً لأسواق النفط مع إعادة بعض إنتاج دول "أوبك+" إلى السوق، وفق ما ذكر موقع ريج زون. أوبك+ وتوزان سوق النفط حول ذلك، قال دان سترويفن محلل بنك "جولدمان ساكس" :"إن بإمكان أوبك بلس تأجيل قرارها بزيادة الإنتاج أو إيقافه مؤقتًا أو عكسه إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في سوق النفط".

ويتوقع بنك جولدمان ساكس حدًا أدنى للنفط عند 75 دولارًا لخام برنت حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى تعزيز الطلب ويتوقع سقفًا عند 90 دولارًا بسبب المخزونات العالمية الأعلى من المتوقع وقرار الإنتاج الذي اتخذته أوبك بلس. توقعات أسعار النفط على المدى القصير وعلى مدى توقع المراكز القصيرة فهي قريبة من مستويات قياسية وفقا لتحليل أجراه بنك "يو بي إس".

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي إس:"من المتوقع أن تبدأ المخزونات في الانخفاض في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميًا إلى 2.5 مليون برميل يوميًا حتى أغسطس".

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ويتوقع محللو مؤسسة "بي إم آي" في تقرير أن يبلغ متوسط سعر برنت 85 دولارًا للبرميل في عام 2024.

وقال المحللون في التقرير: "لقد حافظنا هذا الشهر على توقعاتنا الحالية لخام برنت عند متوسط 85 دولارًا للبرميل هذا العام و82 دولارًا للبرميل في العام المقبل". توقعات أسعار النفط في 2025 في التقرير، قال المحللون إنهم لايستطيعون تحديد مقدار الحالة الصعودية المباشرة لخام برنت على خلفية توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في وقت أظهر فيه النمو الاقتصادي مرونة أكبر من المتوقع في النصف الأول من العام لكن في ضوء تضخم ثابت وتأخر في تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الرسوم الجمركية على الصين والمخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ما ترسم كلها صورة أكثر قتامة للنصف الثاني من العام". نمو الطلب على النفط وأشار المحللون في التقرير إلى أن نمو الطلب يتركز بشكل كبير على الصين والهند بأكثر من 40 % من صافي الزيادة العالمية في استهلاك الوقود المتوقعة هذا العام.

وقالوا: "إن النمو يتعافى في عام 2024 ونتوقع المزيد من المكاسب في المستقبل بسبب ارتفاع الطلب في قطاعي النقل المحلي والبتروكيماويات وتوسع طاقة تكرير النفط وزيادة حصص الاستيراد لمصافي التكرير الخاصة هذا العام".

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وذكر المحللون أن جانب العرض كان داعمًا للأسعار بشكل عام ومن المفترض أن يظل كذلك خلال النصف الثاني من عام 2024. توقعات أسعار خام برنت في تقرير لرئيس أبحاث السلع لدى بنك "ستاندرد تشارترد" بول هورسنيل توقعت الشركة أن متوسط سعر خام برنت المستقبلي القريب سيكون متوسطه 98 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2024 و106 دولارًا للبرميل في الربع الرابع.

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سعر السلعة إلى 109 دولارات للبرميل في عام 2025، و128 دولارًا للبرميل في عام 2026 و115 دولارًا للبرميل في عام 2027، وفقًا للتقرير.