قبل عيد الأضحى.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل مستويات 3125 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3571 جنيها.

عيار 21 يسجل 3125 جنيها.

عيار 18 يسجل 2678 جنيها.

الجنيه الذهب 25000 جنيه.

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس وذلك بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، يأتي هذا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر تغير توقعات أعضاء البنك تجاه مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذي قلص من مكاسب الذهب يوم أمس ودفعه اليوم إلى الهبوط.

يوم أمس ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2341 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى 2325 دولار للأونصة ليزيد من الضغط السلبي على الأسعار اليوم.