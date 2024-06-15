شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% ليتداول عند 1.2683 دولار. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.19% إلى 1.1855 يورو.

كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض. بورصة لندن وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.21 %.

وجاء هذا بما يعادل 16.81 نقطة، ليصل عند مستوى 8146.86 نقطة.