شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% ليتداول عند 1.2683 دولار.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.
وجاء هذا بما يعادل 16.81 نقطة، ليصل عند مستوى 8146.86 نقطة.
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% ليتداول عند 1.2683 دولار.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.19% إلى 1.1855 يورو.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.
بورصة لندنوسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.21 %.
وجاء هذا بما يعادل 16.81 نقطة، ليصل عند مستوى 8146.86 نقطة.