نهاية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، السبت، عند مستواه بمنتصف التعاملات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2787 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3135 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3583 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 25080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 1.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.