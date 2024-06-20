المؤتمر الدائم للفدرالية والإدارة الذاتية لشمال- شرق سوريا بضيافة حزب الوطنيين الاحرار

التقى وفد مشترك من المؤتمر الدائم للفدرالية والإدارة الذاتية لشمال- شرق سوريا مؤلف من الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي والمنسقة العامة للمؤتمر المهندسة رشا عيتاني وممثل الادارة الذاتية لشمال- شرق سوريا مؤلف من الاستاذ عبد السلام احمد والسيد جمال حسن مع رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون وأمين عام الحزب كميل جوزف شمعون وأمين العلاقات الخارجية الاستاذ ميشال يزبك وذلك في مقر عام حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو.

وقد هناء الوفد حزب الوطنيين الأحرار على تبنيه الطرح الفدرالي، كما دعاه للمشاركة في الذكرى العاشرة لتأسيس المؤتمر الدائم للفدرالية.

من جهته، رحب النائب كميل شمعون بالوفد المشترك مشددا على أن موقف الحزب مبني على قناعة للحفاظ على لبنان وتحاشيا للتقسيم.

هذا وقد توافق المجتمعون على الاستمرار بالتواصل من أجل التنسيق في المحطات القادمة.