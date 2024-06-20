شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني يرتفع

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.17 %.فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 13.82 نقطة، ليصل إلى 8205.11 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2714 دولار أمريكي، بزيادة 0.06 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1835 يورو بزيادة 0.02 %.