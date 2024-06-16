شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتزم جذب سياح من الصين والفلبين وإندونيسيا لفنادق دهب والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للفنادق-إحدى شركات قطاع الأعمال العام- زيادة نسبة الإشغال بفندق سفير دهب إلى 55% خلال الموازنة التقديرية للشركة لعام 2025/2024، مرتفعة من 49% خلال عام 2024/2023، وكذلك زيادة متوسط سعر بيع الغرفة 3488 جنيه مقارنة مع 2527 جنيه، وذلك بعد سعر بيع الغرفة بالدولار 76 دولارًا من 65 دولار.

تعتمد شركة مصر للفنادق، على زيادة متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون على الحملات الدعائية للتسويق والترويج السياحي لفندق سفير دهب ريزورت، وذلك في المعارض السياحية الدولية منها حملة إعلانية لمنتجع سفير دهب في معرض (OTDYKH) بموسكو، والتي تهدف شركة سفير العالمية إلى التسويق والترويج للمنتجع بشكل مميز وأنيق بالتعاون مع كبار DMCs والوكلاء في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، وحملة إعلانية متنوعة لمنتجع سفير دهب في معرض (WTM) بلندن خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر.

تعتزم الشركة، الاستعانة والتعاقد مع شركات محلية ذات خبرة تسويقية متعارف عليها في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، والتعاقد مع شركات سياحية كبرى في مجال التسويق السياحي في أسواق شرق وغرب أوروبا، وفتح أسواق سياحية جديدة مثل الصين والفلبين وإندونيسيا، وكذلك الترويج والتسويق الإلكتروني على منصات الحجوزات العالمية الإلكترونية، وعقد اتفاقيات في السوق المحلي وذلك من خلال التواصل الدائم مع شركات السياحة المحلية في مصر، وبشكل دوري ومن خلال عروض تحفيزية اقتصادية وتسويقية بهدف زيادة الترويج السياحي للمنشأة.

وتستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق إيرادات من فندق سفير دهب بقيمة 32.1 مليون جنيه خلال عام 2024/2025 مقابل 33.4 مليون جنيه معتمد خلال العام المالي الحالي.

وافتتحت الحكومة، فندق "النيل ريتز كارلتون" في 12 أكتوبر عام 2015 بميدان التحرير، كما طورت فندق "سفير دهب ريزورت" بمحافظة جنوب سيناء، وحصلت على تمويلات بنكية لتمويل تطوير الفندقين.