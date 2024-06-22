شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنتظر 9 أحداث بعد عيد الأضحى.. أهمها عمومية "المصرية للمنتجعات" والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 9 أحداث خلال الأسبوع الجاري، ما بين انعقاد عمومية 6 شركات أبرزها المصرية للمنتجعات السياحية، وحق توزيع كوبونات نقدية لثلاث شركات وهم أرابيا انفستمنتس هولدنج، والشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون.

وتبدأ أحداث البورصة، يوم الأحد، بانعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية لمناقشة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2023، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن ذات السنة واعتماده، والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن عام 2023، وعرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه، والتصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2023 وحتى تاريخه، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023.

كما تناقش عمومية "المصرية للمنتجعات السياحية" الطلب المقدم من جيهان عادل علي سليمان مساهم بالشركة ومجموعة مرتبطة بأكثر من عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمقترح إجراء تسوية عينية لعدد من قطع الأراضي، وكذلك مناقشة الطلب المقدم من أشرف عادل علي سليمان عضو مجلس الإدارة بمقترح الموافقة على إبرام عقود بيع على قطعة الأرض رقم (41AB).

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.09999 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة بدءًا من جلسة تداول يوم الإثنين 24 يونيو الجاري.

ويوم الإثنين الموافق 24 يونيو تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون القابضة لتعديل المادة 4 من النظام الأساسي بالشركة، كما تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2023، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن ذات السنة واعتماده، والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن عام 2023، وكذلك إعادة انتخاب مجلس الإدارة طبقًا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة، وعلى من يرغب في الترشح التقدم بالسيرة الذاتية له بمقر الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تفعيل آلية التصويت التراكمي في الانتخاب.

وينتهي يوم الإثنين توزيع الحق في شركتي الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، على أن يتم توزع كوبون الأولى بواقع 0.15 جنيه للسهم تسدد على قسطين، الأول قيمته 0.075 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 27 يونيو الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.075 جنيه ويتم صرفه بتاريخ 27 فبراير من العام المقبل، وتوزع الثانية يوم 27 يونيو الجاري كوبون بواقع 1.25 جنيه للسهم.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجمعية العامة العادية لشركتي الإسماعيلية مصر للدواجن، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، وتناقش الأولى التعاقد مع شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي لاستئجار مساحة الأرض المملوكة للشركة لاستصلاحها زراعيًا لمدة 20 عامًا، وإضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وتناقش الثانية نفس البند المتعلق باستئجار شركة فروت فالي الأرض، إضافة إلى عرض موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية مساحة قدرها 11 فدانًا و13 قيراطًا و14 سهمًا من الأرض المملوكة للشركة.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بالموافقة على استخدام الاحتياطيات لتغطية أعباء قرض بنك أبو ظبي الإسلامي، والتجديد لمراقب حسابات الشركة وتكليفه بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2023/2024.