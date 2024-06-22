شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يوصي "مصر للفنادق" بسرعة تصفية شركة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر للفنادق بدراسة مدى جدوى الاستثمار في أسهم الشركات، والبالغ رصيدها بقائمتي المركز المالي المقترحة والمتوقعة نحو 8.8 مليون جنيه في الموازنة التقديرية 2025/2024، ولم تحقق الشركة أي عوائد عن تلك الاستثمارات خلال العام الفعلي المتوقع 2024/2023.

كما أوصى الجهاز بسرعة إنهاء أعمال تصفية شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية، والتي تم اتخاذ قرار تصفيتها منذ أكثر من 30 عامًا، كما لم يتم نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للمشتري حتى تاريخ الفحص على الرغم من بيع الأسهم بالكامل وتحصيل قيمتها.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مصر للفنادق بإعادة النظر في الإيرادات المقدرة لفندقي النيل ريتز كارلتون وسفير دهب بالموازنة التقديرية لعام 2024/2025، يأتي ذلك بعدما قدرت الشركة تحقيق إيرادات من فندق النيل بقيمة 850.5 مليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة رغم تنفيذ خطة تطوير كاملة للفندق خلال نفس العام، وكذلك تحقيق إيرادات بقيمة 43.8 مليون جنيه من فندق سفير دهب في حين انخفضت إيرادات ذات الفندق خلال أول تسعة شهور من العام الحالي إلى 18.6 مليون جنيه تمثل نسبة 58% من الإيرادات المتوقعة.

وفي نفس السياق أوصى الجهاز المركزي، بإجراء دراسة في عدم إدراج أية تقديرات لأرباح أو خسائر فروق عملة بالموازنة المقترحة 2024/2025 واستهداف الموازنة سعر صرف 46 جنيه للدولار وافتراض ثباته خلال عام الموازنة، لما لذلك من أثر على الإيرادات والمصروفات ونتائج الأعمال المقترحة عن العام المالي 2024/2025 وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية وتعديلاته.