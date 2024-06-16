شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الجلود تكشف تطورات أسعار جلود الأضاحى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مهران رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، تطورات أسعار جلود الأضاحي لعام 2024 مشيرا إلى أن سعر الجلود البقرى يتراوح بين 550 إلى 650 جنيها وسعر الجلود الجاموسي 500 إلى 650 جنيها وسجل سعر الجلود للماعز والخراف بين 30 إلى 40 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الأسعار تحركت بصورة ملحوظة قياسا على العام الماضي بنسب وصلت إلى 50 و75 و100 % بحسب الجودة لكل نوع من أنواع الجلود.

وشدد محمد مهران على ضرورة أن تتجه الدولة لتطوير المجازر حتى تستوعب هذا العدد الهائل من الذبائح خلال المواسم مثل موسم الأضحي، وكذلك حتى نستعل هذه الجلود وعمل قيمة مضافة لها والقيام بتصديرها.

وأشار رئيس شعبة الجود إلى ضرورة العمل على تشديد الرقابة على الذبح خارج المجازر الرسمية والمعتمدة وذلك لتقليل الأمراض والحد من فقدان هذا العدد الهائل من الجلود التي يمكن أن تكون ثروة للتصدير للخارج.

وأوضح محمد مهران في وقت سابق، أن جذب استثمارات في قطاع الصناعات الجلدية المكملة يساهم في تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المكونات من الخارج، لذلك نحتاج خريطة واضحة تضم مناطق بحوافز معينة لجذب مستثمرين جدد لهذا القطاع.

وتفاوض شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.