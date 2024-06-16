شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى لعام 2034 ليسجل مستويات 3140 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.



حالة السوق طوال الثلاثة أشهر الماضية – بحسب كبار تجار المعدن الأصفر فى مصر - لم تكن على ما يرام جراء هدوء الطلب الاستثماري، بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 التى اعادت الانضباط إلى الوضع الاقتصادى واختفاء ظاهرة المضاربة على الذهب مما ساهم فى هبوط الأسعار وانخفاض الطلب أيضاً.

وأكد عدد من تجار الذهب، أن عيد الأضحى هو مناسبة يمكن من خلالها قياس وضعية السوق، فالمعروف أنه من المناسبات التى يزداد فيها الطلب على الذهب، خاصة فى صعيد مصر، مبدين فى الوقت نفسه تخوفهم من استمرار تأثير السوق سلباً بانخفاض الطلب الاستثمارى.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى مرجعاً ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.