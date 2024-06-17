شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يطلق بعثة إلى ليبيا بمشاركة 13 قطاعا صناعيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن التجهيز لبعثة تجارية واستثمارية ضخمة تزور ليبيا بنهاية شهر يونيو الجاري، بهدف التوسع في التواجد المصري في ليبيا سواء بالصادرات المصرية أو من خلال مشاركة الشركات الوطنية في إعادة الإعمار.

وأضاف "البهي" في تصريحات خاصة، أن هناك 13 قطاع صناعي وتصديري من المقرر أن يشارك في هذه البعثة ضمن سلسلة من الزيارات التي سيقوم بها اتحاد الصناعات للأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الصادرات وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة.

وبشان عدد المشاركين في البعثة المصرية إلى السوق الليبي، قال البهي، إن هناك 150 طلبا من الشركات والمؤسسات والأفراد للمشاركة في البعثة التجارية إلى ليبيا، ويجرى فحص جميع الطلبات وحصرها بالشكل الدقيق من أجل تجهيز الوفود المسافرة.

وعن المستهدفات من البعثة، قال رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها في السوق الليبي من أجل التوافق حول عقود تصديرية وبحث الاستثمارات المشتركة في ليبيا ومصر.

وشدد "البهي" على أن المساهمة في إعادة الاعمار خاصة في الجنوب الليبي من مطورين العقاريين وكذلك احتياجات مناطق الجنوب لمواد البناء المصرية سيكون محور للمناقشات خلال فعاليات البعثة.