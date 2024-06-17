شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التعاقد والإلغاء لخدمة الإنترنت المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شروط للشركات المرخص لها، للتعاقد أو إلغاء التعاقد لخدمة الانترنت المنزلي، أبرزها عدم حجز خط للعميل إلا بموافقة كتابية، إلغاء الخدمة بناء على طلب العميل في مدة أقصاها 24 ساعة.

إليك كل ما تريد معرفته:

تلتزم الشركات المرخص لها بتقديم خدمة الإنترنت الثابت بما يلي:

1- عـدم حجـز خـط للعميـل إلا بعـد موافقـة العميـل كتابيـا مـن خـلال توقيعـه عـى اسـتمارة حجـز الخـط، والتي تتضمـن تحقيـق الشـخصية العميـل ورقمـه القومـي ورقـم الخـط واسـم السـنترال والشركـة الراغـب فـي حجـز الخـط معهـا.



2- توصيل الخدمة للعميل خلال 48 ساعة، لا تشمل العطلات الرسمية، من تاريخ استيفاء العميل لإجراءات التعاقد.

3- فـي حالـة إلغـاء الخدمـة بنـاء عـى طلـب المشـرك خلال فترة سريان العقـد تلـزم الشركـة بإلغـاء الخدمـة بنـاء عـى طلبـه فـي مـدة أقصاهـا 24 سـاعة، لا تشـمل العطـلات الرسـمية، بحـد أقـصى مـن تاريـخ تقديـم الطلـب للشركـة بعـد تسـوية الإلتزامات الماليـة مـع الشركة إن وجـدت وذلـك بـدون أي مرصوفـات إضافيـة.

4 - يلـزم مشـغل البنيـة الأساسـية الشركة المصرية للاتصالات باإلفصـاح للعميـل عـن إذا كان خطـه متـاح للتعاقـد عـى خدمـة الإنترنت الثابـت أم لا مـع بيـان اسـم مقـدم الخدمـة للعميـل فـي حالـة إذا كان الخـط محجـوز مـع أحـد مقدمـي الخدمـة، وذلـك فـي حالـة اتصـال العميـل برقـم خدمـة العملاء الخـاص بمشـغل البنيـة الأساسـية مـن نفـس خـط التليفـون الثابـت.



