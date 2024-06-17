شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 695 أجنبيا جددوا تعاقداتهم للعمل فى الحكومة والقطاع العام نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2023، أن عدد الأجانب الذين جددوا التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 695 أجنبي بنسبة بلغت 71.1٪ من إجمالي العاملين الأجانب في القطاع، بينما بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة في القطاع نحو 283 أجنبي بنسبة 28.9% عام 2023.

وقدرت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد العاملين الأجانب الإجمالي في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بنحو 978 أجنبيا، موزعة بين 888 ذكور بنسبة 90.8% من الإجمالي، و90 إناث بنسبة 9.2% من الإجمالي عام 2023، مقابل 1297 أجنبي عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 24.6%.

وحازت الدول الأوروبية على العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بعدد بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5٪، يليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد 216 أجنبـي بنسبة 22.1٪، وفى المقابل تشكل الدول الإقيانوسية "استراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ" أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.

وكان الأخصائيـون "أصحاب المهن العلمية" يشكلون العدد الأكبر بين العاملين الأوروبيين حيث بلغ 521 أجنبي بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 أجنبي بنسبة 29.4%، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبي بنسبة 11.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.