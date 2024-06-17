شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن سحب رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع بدون استهلاك؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تثير المخاوف بعض المشتركين من تغيير عداد الكهرباء التقليدي لأخر مسبوق الدفع بسبب بعض الشائعات التي يتم ترويجها بشأن سحب رصيد العداد حتى في حالة عدم استهلاك الكهرباء، وهو أمر غير سليم على الأطلاق بحسب ما أكدته وزارة الكهرباء بان منظومة شحن العدادات مؤمنة على اعلى مستوى.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع تتم بشكل إلكترونى معقد ودقيق يحافظ على حق المواطن، موضحا أن المنظومة مومنة بشكل جيد ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك.

وقال المصدر، إن الجهاز المستخدم في متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع يسمى بالقارئ الضوئي يتم وضع خلف العداد، ويقوم بتحميل كافة البيانات الخاصة بالعداد منذ تاريخ تركيبه وحتى لحظة الكشف، موضحا أن الهدف من متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع هو ضمن عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب بالعداد.