شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تستعد لطرح جديد للأراضي عبر الخريطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن تجهيز الهيئة طرح جديد للأراضي الصناعية وذلك خلال الربع الأخير من 2024، وذلك من خلال إعادة طرح المساحات الشاغرة أو الأراضي التي يتم سحبها من غير الجادين وإعادة طرحها مرة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة لتخصيص الطرح الأخير والذي تم من خلال الخريطة الاستثمارية والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ 10 محافظات بمساحات إجمالية تصل إلى مليون متر مربع.

وأشار المصدر، إلى أن الخريطة الاستثمارية تساعد المستثمرين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا والتسهيل على المستثمرين في اختيار المناطق المختلفة والمساحات المطلوبة التي تناسب النشاط الصناعي له.

وأعلنت ناهد يوسف رئيس الهيئة في وقت سابق أنه فى ضوء تحقيق المزيد من التيسيرات على المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (10%) من إجمالى تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة 50% من ثمن الارض.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن سحب الكراسات وحجز الأراضى يتم بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .



