شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دورات تدريبية ناجحة لمبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع ابدأ الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " تقديم مبادرة فريدة من نوعها من خلال عمل دورات تدريبية متتالية وصلت لخمس دورات حتي الأن تحت عنوان "معدتك شركتك" ، والتى تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل .

وتسعى دائما مبادرة "معدتك شركتك " إلى تحقيق كا ماهو جديد وتقني للمشاركين بها، وذلك من خلال تقديم التدريب الفني التخصصي ، بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين ، وذلك لإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية المقبلة .



وشملت الدفعات متدريبن من مختلف محافظات الجمهورية لتدريبهم على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، وذلك بالتعاون مع شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتهدف المبادرة إلى توفير التدريب اللازم لإعداد تقنيين مُحترفين في مجال المعدات الثقيلة ، حيث تتضمن المبادرة برنامجين تدريبيين الأول قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة ، والثاني صيانة وإصلاح اللوادر .

بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والتوعوي لتنمية مهارات المتدربين الشخصية والمهنية ، كما تُتيح المبادرة للمتدربين فرصة الحصول على رخصة قيادة وتشغيل اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة .

وإيمانًا من المبادرة بضرورة تمكين المرآة المصرية ، تمت إتاحة تقديم الإناث بمبادرة معدتك شركتك على تخصص صيانة وإصلاح اللوادر مؤخرا .



الجدير بالذكر أن التدريب منحة مجانية ، ويتم التقديم عليه من خلال الرابط التالي : اضغط هنا..