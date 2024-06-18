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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دورات تدريبية ناجحة لمبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع ابدأ الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : اماني سميرالثلاثاء، 18 يونيو 2024 04:00 م
استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " تقديم مبادرة فريدة من نوعها من خلال عمل دورات تدريبية متتالية وصلت لخمس دورات حتي الأن تحت عنوان "معدتك شركتك" ، والتى تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل .
وتسعى دائما مبادرة "معدتك شركتك " إلى تحقيق كا ماهو جديد وتقني للمشاركين بها، وذلك من خلال تقديم التدريب الفني التخصصي ، بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين ، وذلك لإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية المقبلة .
بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والتوعوي لتنمية مهارات المتدربين الشخصية والمهنية ، كما تُتيح المبادرة للمتدربين فرصة الحصول على رخصة قيادة وتشغيل اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة .
وإيمانًا من المبادرة بضرورة تمكين المرآة المصرية ، تمت إتاحة تقديم الإناث بمبادرة معدتك شركتك على تخصص صيانة وإصلاح اللوادر مؤخرا .
الجدير بالذكر أن التدريب منحة مجانية ، ويتم التقديم عليه من خلال الرابط التالي : اضغط هنا..
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