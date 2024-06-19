شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة العزيزية بمكة المكرمة تستقبل أكثر من 14500 حاج مصرى خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الزيات، رئيس لجنة العزيزية ببعثة الحج السياحي المصري، عن أن عدد الحجاج الذين سيتوافدون لمنطقة العزيزية في الموسم الثاني من الحج (بعد انتهاء مناسك الحج) يبلغ 14300 حاج، ثم يبدأ الحجاج فى المغادرة للذهاب للمدينة المنورة أو العودة لأرض الوطن حتى يغادر آخر حاج مصري منطقة العزيزية يوم 26 يونيو الجاري.

أشار في تصريحاته ل"الخليج 365" إلى أن لجنة العزيزية بكامل أعضائها مستمرة في مباشرة أعمالها ولن تألوا جهدًا في العمل على راحة الحجاج وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم طوال فترة إقامتهم بالمنطقة ولحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وتعد منطقة العزيزية في مكة المكرمة أحد المناطق التي تستقبل الأعداد الأكبر من الحجاج المصريين ولهذا تم تشكيل لجنة العزيزية لتأمين سكن الحجاج المخصص لهم بمنطقة العزيزية والنزهة والزاهر وحي النسيم قبل وصول أول فوج لحجاج السياحة البري والاقتصادي، حيث بلغ أعداد الحجاج المخصص لهم سكن بالمنطقة 14516 حاج، استقبلت مناطق النزهة والزاهر 7771 حاج موزعين على عدد 20 عمارة سكنية، والعزيزية العام عدد الحجاج بالمنقطة بلغ 5493 حاج موزعين على 15 عمارة سكنية، فيما بلغ عدد الحجاج بحى النسيم 1252 حاج موزعين على عدد 5 عمارة سكنية.

ويترأس لجنة العزيزية محمد الزيات، وتم تقسيمها إلى 3 لجان فرعية طبقا للمناطق الجغرافية وهي؛ لجنة النزهة والزاهر ويترأسها فايد حسين وتضم في عضويتها كلا من إيهاب شعبان ومحمد عبد الحارس وحسام عوض، ولجنة العزيزية العـام ويترأسها الدكتور أحمد النشرتي وتضم في عضويتها كلا من الدكتور عمرو جوهر ومحمد هاشم، ولجنة حي النسيم ويترأسها إبراهيم سعد وتضم في عضويتها كلا من خالد كمال ياسر عبد الرحمن.

وتقوم اللجان بالتأكد من مدى إلتزام شركات السياحة بالضوابط وأحكام قانون بوابة الحج والمرور الدائم والمستمر على مدار اليوم للعمل على تأمين سكن الحجاج قبل وبعد وصولهم للتأكد من مدى جاهزية الغرف من حيث مستوى الفرش والتكييف والخدمات من مصاعد وصالة الإستقبال وصالات الطعام وتوفير الوجبات ووسائل الإنتقال من وإلى الحرم أثناء الصلوات، ومتابعة مشرفي الشركات السياحية في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات المرضية وحالات الوفاة.

وطبقا للمهام تم توزيع اللجان الفرعية لعدة لجان هي لجنة التحقيقات وتلقي الشكاوى ومن مهام تلك اللجنة التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بمعرفة لجان المرور على المناطق الواقعة في نطاق إختصاص لجنة العزيزية وكذا التحقيق في الشكاوى التي تقدم من الحجاج لأعضاء البعثة أثناء المرور أو التي تقدم من الحجاج لمقر البعثة بالعزيزية سواء بالحضور أو تلفونياً وإعداد المذكرات تمهيداً للعرض على اللجنة القانونية في حالة ثبوت المخالفة في حق الشركات السياحية، ولجنة التدخل السريع لمجابهة أي مشاكل قد تتطرأ أثناء تسكين الحجاج أو أثناء إقامتهم بالمناطق الواقعة في إختصاص لجنة العزيزية مثل (عدم توافر السكن، سوء حالة السكن، تعديل السكن المعتمد بالبرنامج، .....) وإخطار لجنة التحقيقات وتلقي الشكاوى في حالة رصد أي مخالفة.

كما تضم لجنة نظم المعلومات والحاسب الآلي لإعداد التقارير من خلال البوابة المصرية للحج والموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة ومد أعضاء اللجان بمعلومات السكن والشركات والحجاج والمشرفين وتحديد المواقع الجغرافية للسكن من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة لموسم 1445هـ، ولجنة التنسيق والإتصال للتواصل والتنسيق الدائم والمستمر مع مقر البعثة الرئيسي بمكة المكرمة ومختلف اللجان الرئيسية (غرفة عمليات البعثة، لجنة التائهين والمفقودات، لجنة الحاسب الآلي، ......) وإرسال التقارير اليومية والعاجلة لمقر البعثة، ولجنة التائهين والمفقودات والحالات المرضية وحالات الوفاة لاستقبال حالات التائهين والمفقودات التي ترد بالمقر أو التي يرد بشأنها إتصال تليفوني وإخطار لجنة نظم المعلومات والحاسب الآلي لمعرفة سكن الحالة والإتصال بالمشرف للحضور لمقر البعثة لإستلام الحالة أوالمفقودات وتوصيلها لمقر السكن، وكذا إستقبال إخطارات الحالات المرضية وحالات الوفاة وتسليمها إلى اللجنة الفرعية المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها.

وتم تكليف محمد الزيات –رئيس لجنة العزيزية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية لتخصيص وتجهيز عيادتين طبيبتين الاولى بعمارة طيف مكة – حي الجامعة – العزيزية لخدمة 3187 حاج والثانية بعمارة الحربي - منطقة النزهة لخدمة 5696 حاج لاول مرة بمنطقة النزهة والزاهر لوجود كثافة للحجاج بتلك المنطقة هذا العام، حيث بلغ عدد متلقي الرعاية الطبية بتلك العيادتين عدد (٣٢٤) حاج، وما زالت العيادتين تقوم بتقديم بخدماتها لضيوف الرحمن حتى نهاية الموسم.

وقال محمد الزيات أنه لأول مرة تم تصميم كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة واخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقه به لتسهيل وصول الحجاج اليهما لتلقي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع البعثة الطبية لانتقال الأطباء من مقر عيادتهم الدائم بعمارة طيف مكة إلى عمارة مهجة الأكثر كثافة بالمنطقة لوجود بها عدد 1319 حاج للكشف على الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية بها، حيث بلغ عددهم أكثر من 150 حاج فى يوم واحد.

وفى إطار الجانب التثقيفى الدينى والتوعوي قامت لجنة العزيزية باصطحاب وعاظ ومشايخ من وزارة الأوقاف وتم التنسيق مع مشرفي الشركات السياحية وأيضا مع مسئولي العمارات بنطاق الاختصاص الجغرافي لمنطقة العزيزية لعقد ندوات دينية تثقيفية مع حجاج السياحة المصريين قبل التصعيد للمشاعر.