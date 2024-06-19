شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفتح "حساب شركات" للحصول على خطوط محمول للموظفين؟ والان مع تفاصيل الخبر

كثيرمن الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يبحثون عن تطوير أداء أعمالهم بشكل دائم، ومن ضمن أدوات التطوير توفير وسائل اتصال دائمة مع العاملين.

وتلجأ الكثير من الشركات إلى التعاقد لتوفير خطوط محمول للموظفيها لتحسين الإنتاجية و التواصل، فإذا كنت صاحب شركة وترغب في الحصول على حساب بعدد خطوط معين للعاملين لديك ، فإليك الخطوات والمستندات المطلوبة لفتح "حساب شركات" لدى أي من شركات المحمول

تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأنشطة التجارية أو تعهد كتابي موثق ومختوم من الجهات غير التجارية.

إقرار كتابي موثق ومختوم من الجهة المتقدمة باسم مفوض عنها للتعامل مع شركة المحمول ورقمه القومي، مع ملاحظة أن المُفوض هو الشخص المسئول عن كافة خطوط الحساب ، وفي حالة تغيير المُفوض، يجب إخطار شركة المحمول ببيانات المُفوض الجديد وإعادة تقديم الإقرار.

لتعاقد المصريين على حساب شركات، يجب تقديم صورة ضوئية ملونة من الرقم القومي الساري للمفوض عن الشركة، أو جواز السفر ومستند الإقامة الساريين إذا كان المُفوض أجنبيًا.

مع الأخذ في الاعتبار وجوب تسجيل بيانات المستخدم الفعلي لكل خط من خطوط حساب الشركات ، وعليه يقوم المفوض عن الشركة أو الجهة الطالبة بتوقيع تعاقد يتضمن بند بالتزام الجهة التي يتبع لها المفوض بتحديث بيانات الخطوط في حالة تغيير بيانات المستخدمين الفعليين "/896/العاملين بالشركة أو الجهة) للخطوط التابعة للجهة.



