الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 90ر299 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 76ر39134 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 86ر13 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 17ر5473 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر140 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 59ر17721 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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