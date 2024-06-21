شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 90ر299 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 76ر39134 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 86ر13 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 17ر5473 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر140 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 59ر17721 نقطة.