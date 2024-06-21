شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي اليوم الجمعة، مقابل العملات الرئيسية، حيث رفع سعر صرف الدولار بوقع 25 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 84.2336 روبلًا.

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي مقابل الروبل بمقدار 28 كوبيكا إلى 92.0745 روبلًا.

بينما رفع سعر صرف اليوان بمقدار كوبيك واحد ليصل إلى 11.7255 روبلًا.

